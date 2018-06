Lörrach (dpa) - Der Amoklauf von Lörrach mit vier Toten war nach Erkenntnissen der Ermittler zumindest teilweise geplant. In den Räumen der Täterin wurden eine «außergewöhnliche Menge» von etwa 50 Litern Nitroverdünnung sowie 10 bis 20 Liter Benzin und mehrere Liter Spiritus gefunden. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die 41-jährige Rechtsanwältin hatte sich außerdem vor vier Jahren um eine Stelle in dem Krankenhaus beworben, in dem sie am Sonntag um sich geschossen hatte. Sie wurde jedoch nicht angestellt.

