München (dpa) - Hertha BSC hat den Höhenflug von Energie Cottbus beendet und Platz eins in der 2. Fußball-Bundesliga verteidigt. Zum Auftakt des 6. Spieltags gewann der Bundesliga-Absteiger das Gipfeltreffen in Cottbus mit 1:0.

Die SpVgg Greuther Fürth hält derweil Anschluss an die Spitze. Die Franken unter Trainer Mike Büskens besiegten im bayerischen Derby Aufsteiger FC Ingolstadt verdient mit 1:0 (0:0). Dank des vierten Saisonsieges rückten die Franken zumindest vorübergehend auf den dritten Tabellenplatz vor. Das Tor des Tages erzielte bei tristem Regenwetter Bernd Nehrig per Foulelfmeter (48. Minute). Der Neuling aus Oberbayern muss weiter auf seinen ersten Auswärtspunkt warten.

Arminia Bielefeld hat dagegen einen weiteren Rückschlag hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Trainer Christian Ziege unterlag gegen den FC Erzgebirge Aue mit 0:1 (0:0). Vor 9217 Zuschauern in Bielefeld waren die Hausherren zwar bemüht, fanden aber keine klare Linie und kassierten bereits ihre fünfte Saisonniederlage. Den Siegtreffer für Aufsteiger Aue markierte Thomas Paulus (87.) mit einem Foulelfmeter.

Als einzige noch ungeschlagene Mannschaft ist Hertha nach dem fünften Saisonsieg mit 16 Punkten alleiniger Tabellenführer vor Cottbus (13). «Das war ein glücklicher, aber nicht unverdienter Sieg», stellte Hertha-Trainer Markus Babbel nach Berlins ersten Sieg in Cottbus seit fast acht Jahren zufrieden fest.

Alemannia Aachen feierte beim 2:0 über den SC Paderborn den ersten Saisonheimsieg, der Karlsruher SC kassierte mit dem 0:2 gegen den FSV Frankfurt die erste Heimpleite dieser Spielzeit. «So können wir weder auswärts noch daheim gewinnen», erklärte KSC-Profi Michael Mutzel nach der bitteren Lektion vor eigenem Publikum.

Beim brisanten Brandenburg-Berlin Derby sorgen 700 Polizisten dafür, dass vor dem Duell Fan-Krawalle ausblieben. Auch im Stadion der Freundschaft, das mit 21 350 Zuschauern ausverkauft war, blieb es lange Zeit sehr ruhig. Nach einer unspektakulären ersten Halbzeit kam erst nach der Pause Derbystimmung auf.

In der 59. Minute hatten die gut 3000 Hertha-Fans Grund zum Jubel, als Rob Friend den am Ende glücklichen, aber verdienten Sieg der spielerisch reiferen Berliner perfekt machte. In der Nachspielzeit vergab Energie zwei hochkarätige Ausgleichschancen. «Meine Mannschaft hat das Spiel kontrolliert und nur wenig zugelassen. Vorwerfen muss ich ihr nur, dass sie die Konter nicht perfekt zu Ende gespielt hat», sagte Babbel.