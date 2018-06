Berlin (dpa) - Die Wehrpflicht hat in Deutschland eine rund 200- jährige Geschichte, wenn auch mit Unterbrechungen. Die Bundeswehr ist seit 1957 Wehrpflichtarmee.

Im Zuge der von Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) angestoßenen Reform wird sie nun höchstwahrscheinlich Mitte 2011 in eine Berufsarmee umgewandelt.

Wie entstand die Wehrpflicht in Deutschland?

Die Wehrpflicht hat ihren Ursprung in den Freiheitskriegen gegen Napoleon zu Anfang des 19. Jahrhunderts. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde sie dem unterlegenen Deutschen Reich im Versailler Vertrag von den Siegermächten verboten. 1935 führten sie die Nationalsozialisten wieder ein. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs dauerte es zwölf Jahre, bis die Bundeswehr zur Wehrpflichtarmee wurde. Die DDR mit ihrer Nationalen Volksarmee (NVA) zog 1962 nach dem Mauerbau nach.

Warum soll sie jetzt ausgesetzt werden?

Nach Ende des Kalten Krieges verlor die Wehrpflicht immer mehr an Legitimation. Heute werden nur noch 13 bis 17 Prozent der jungen Männer eingezogen. Faktisch muss niemand mehr gegen seinen Willen zur Bundeswehr. Hinzu kommt, dass die Dienstzeit inzwischen so verkürzt wurde, dass eine sinnvolle Ausbildung kaum mehr möglich ist. Den sechsmonatigen Wehrdienst, der seit 1. Juli gilt, lehnen fast alle Experten ab. Befürworter der Wehrpflicht führen an, dass die Bundeswehr damit stärker in der Gesellschaft verankert ist. Zudem warnen sie vor Problemen bei der Rekrutierung von Nachwuchs.

Was ist der Unterschied zwischen Aussetzung und Abschaffung?