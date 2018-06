Offenbach (dpa) - Ein vom Balkan nach Polen ziehendes Tief bestimmt am Wochenende und zu Beginn der neuen Woche mit viel Regen das Wetter bei uns. Dabei kommt es im Süden und im Osten zu Dauerregen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit.

Am Sonntag überwiegen viele Wolken mit zeitweiligem Regen. Am meisten regnet es dabei im Osten und Südosten. In der Westhälfte zeigt sich auch mal vorübergehend die Sonne und hier regnet es nur gelegentlich etwas. Die Höchstwerte liegen meist zwischen 11 und 14 Grad, direkt am Alpenrand um 10 Grad. Nordöstlich der Elbe wird es mit 15 bis 18 Grad etwas milder. Der Wind weht meist schwach bis mäßig aus vorwiegend südwestlichen bis westlichen Richtungen.

In der Nacht zum Montag regnet es zeitweise, vor allem in der Osthälfte. Im Westen bleibt es meist trocken, und die Wolken lockern zeitweise auf. Es kühlt meist auf 9 bis 4 Grad ab. Milder bleibt es mit 10 bis 14 Grad im Nordosten.