Kaiserslautern (dpa) - Vier Tage nach dem Debakel von Dortmund will sich Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern für das 0:5 rehabilitieren.

«Die Niederlage ist abgehakt. Jetzt geht es gegen Hannover darum, Wiedergutmachung zu leisten», sagte FCK-Torwart Tobias Sippel vor dem Heimspiel gegen die Niedersachsen am Sonntag. Trainer Marco Kurz fordert nach dem ersten Rückschlag seit der Rückkehr in die Eliteliga die Rückkehr zu alten Tugenden. «Ich will wieder Aggressivität und Laufbereitschaft sehen und dass jeder dem anderen hilft», sagte Kurz. Personelle Veränderungen wollte er nicht ausschließen. «Wenn ich etwas ändere, dann aber nicht, um jemanden zum Sündenbock zu machen, sondern weil Hannover einfach ein anderer Gegner als Dortmund ist.»

Noch sind die «Roten Teufel» auf dem Betzenberg in dieser Saison ungeschlagen. Aber der 41-jährige Kurz warnt: «Wenn wir unser Ziel Klassenverbleib erreichen wollen, müssen wir unsere Heimspiele gewinnen. Das ist das Entscheidende.» Für das Spiel gegen Hannover sind bereits 37 000 Tickets verkauft.

«Da weiß man, was los ist und muss sich Respekt verschaffen», sagte 96-Trainer Mirko Slomka vor der Partie im Fritz-Walter-Stadion. Zehn Punkte aus fünf Partien haben zuversichtlich, aber nicht überheblich gestimmt. «Wir haben die Mittel und Möglichkeiten, um aus Lautern etwas mitnehmen zu können», sagte Slomka.

«Rückkehrer» Florian Fromlowitz weiß, was Hannover erwartet - der 96-Keeper hat früher für die Pfälzer gespielt. «Wenn wir unsere starke Verteidigung und die große Laufleistung zeigen können, haben wir auch auf dem Betzenberg Chancen.» Slomka kann die Startelf aufbieten, die zuletzt Werder Bremen mit 4:1 vom Platz fegte. Nur hinter Karim Haggui steht noch ein kleines Fragzeichen.