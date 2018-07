München (dpa) - Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge ist mit den Münchner Fußball-Profis nach der Heimniederlage gegen Tabellenführer FSV Mainz 05 hart ins Gericht gegangen. «Die Mannschaft ist jetzt gefordert, eine andere Gangart anzulegen», erklärte Rummenigge an seinem 55. Geburtstag.

Der Vorstandsvorsitzende vermisste elementare Tugenden beim deutschen Meister: «Leidenschaft, Laufbereitschaft, Aggressivität - das haben wir heute alles vermissen lassen.» Man müsse nun zusehen, «dass wir langsam die Kurve kriegen». Zehn Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Mainz seien «schon ganz schön viel». Das nächste Liga-Spiel bestreiten die Bayern beim Tabellenzweiten Borussia Dortmund. Eine Reaktion erwartet Rummenigge allerdings schon am Dienstag in der Champions League beim FC Basel. «Mit der Leistung von heute kann man in der Champions League nicht bestehen, das ist klar - und in der Bundesliga auch nicht», mahnte Rummenigge.