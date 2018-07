Triest (dpa) - WM-Fehlstart statt Traumauftakt: Die deutschen Volleyballer sind mit einer herben Niederlage in die Weltmeisterschaft in Italien gestartet. Die Auswahl von Bundestrainer Raúl Lozano unterlag in Triest dem Weltranglisten- Vierten Serbien deutlich mit 0:3 (21:25, 21:25, 13:25).

Weitere Vorrundengegner der Männer des Deutschen Volleyballer-Verbandes (DVV) sind Europameister Polen und am Montag Außenseiter Kanada. Polen gewann zum Auftakt klar mit 3:0 gegen die Nordamerikaner. «Serbien ist der Gruppenfavorit», hatte Bundestrainer Lozano vor dem Auftaktmatch gegen den Olympiasieger von 2000 gewarnt. Und gegen die junge deutsche Auswahl unterstrich der EM-Dritte früh seine Medaillenambitionen. Nach ausgeglichenem Beginn machten die Serben plötzlich vier Punkte in Serie und setzten sich damit vorentscheidend ab. Der erste Satz ging folgerichtig an den von zahlreichen Fans im «Palatrieste» angefeuerten Favoriten, der vor allem im Blockspiel die Lufthoheit am Netz hatte. Auch im zweiten Satz konnten die deutschen Männer dem variablen Spiel des Auftaktgegners wenig entgegensetzen.

«Seit 15 Jahren kämpfen wir um die Medaillen, und ich sehe keinen Grund, damit aufzuhören», hatte Serbiens Coach Igor Kolakovic vor der Partie gegen Deutschland selbstbewusst angemerkt. Und dass sein Team auch bei der WM in Italien zum engsten Favoritenkreis gehört, bewies es auch im dritten Durchgang. Unglaublich sicher agierten die Serben, überzeugten dabei mit ihrem variablen Angriffsspiel und glänzten immer wieder mit starken Blockaktionen. Dem serbischen Spielwitz hatte das junge deutsche Team in keiner Phase etwas entgegenzusetzen und wurde im dritten Durchgang regelrecht vorgeführt.

Ziel der deutschen Männer, die seit der Einheit lediglich zwei neunte Plätze bei Weltmeisterschaften verbuchen konnten, ist das Viertelfinale. Die einzige WM-Medaille errangen vor 40 Jahren die DDR-Volleyballer: Sie holten 1970 Gold.

Erfolgreich startete Titelverteidiger Brasilien ins WM- Turnier. Die südamerikanischen Ballzauberer hatten beim 3:0 in Verona gegen Tunesien in nur 64 Minuten leichtes Spiel. Brasilien kann als erstes Männerteam mit drei Titelgewinnen in Serie den WM-Hattrick perfekt machen. Auch Mitfavorit Russland hatte beim 3:0 gegen Kamerun keine Probleme.