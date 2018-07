New York (dpa) - Westerwelle hat seine erste Rede vor den Vereinten Nationen genutzt, um für einen deutschen Sitz im UN- Sicherheitsrat zu werben. Deutschland sei bereit, globale Verantwortung zu übernehmen», sagte Westerwelle vor der UN- Vollversammlung in New York. Ausdrücklich bemühte er sich um die Unterstützung der vielen kleineren Nationen. Zum Jahreswechsel werden im wichtigsten UN-Gremium insgesamt fünf nicht-ständige Sitze frei, davon zwei für westliche Länder. Deutschlands direkte Gegenkandidaten sind Portugal und Kanada.

