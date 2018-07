Baden-Baden (dpa) - Grand-Prix-Gewinnerin Lena Meyer-Landrut hat im Rahmen des SWR3 New Pop Festivals den «Newcomer Award 2010» erhalten.

Beim gestrigen Special-Konzertabend im ausverkauften Festspielhaus Baden-Baden übergab Moderatorin Stefanie Tücking den Preis von SWR3 und ZDF an die 19-jährige Popsängerin, die mit dem Hit «Satellite» den ersten Platz beim 55. European Song Contest belegte und anschließend an die Spitze der deutschen Charts stürmte.

Vor der Preisverleihung sagte die gebürtige Hannoveranerin beim Star Talk mit SWR3-latenight-Moderator Pierre Krause in der Festival- Lounge über die ersten Monate ihres Lebens als Star: «Es fühlt sich mittlerweile normal an, wenn man mich auf der Straße erkennt.» Begeistert war sie vom Publikumsaufgebot, das sich über die Innenstadt Baden-Badens verteilte: «So viele Leute hier, das finde ich wunderschön.»

Neben Lena, die beim Special-Konzert mit Songs aus ihrem Debütalbum «My Cassette Player» auftrat, rockten weitere Künstler die Bühne des Baden-Badener Opernhauses, darunter Aura Dione, Brandon Flowers, Lissie, Madcon und die Band Unheilig, deren Album «Große Freiheit» aktuell weit oben in den Charts rangiert. Das Special- Konzert, das eines der Highlights des dreitätigen Musikmarathons bildete, konnten Festival-Besucher auf einer Großleinwand vor dem Kurhaus live mitverfolgen. Der Konzertabend wird am 2. Oktober im ZDF im Rahmen der Reihe «ZDF in concert» ausgestrahlt.