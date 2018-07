Inhalt Seite 1 — Weitere HRE-Manager vor Absprung Seite 2 Auf einer Seite lesen

München/Berlin/Frankfurt (dpa) - Mit üppigen Pensions-Ansprüchen im Gepäck wollen zwei weitere Top-Manager die Krisenbank Hypo Real Estate verlassen. Die Vorstände Kai Wilhelm Franzmeyer und Frank Krings hätten ihren Abgang angekündigt, sobald die geplante Abwicklungsanstalt (Bad Bank) steht.

Das berichtete die «Welt am Sonntag» unter Berufung auf Finanzkreise. Beide Manager erhalten laut Zeitung ab ihrem 60. Lebensjahr eine Pension von jeweils 186 000 Euro jährlich. Im Regierungslager sorgen diese Regelungen sowie üppige Bonuszahlungen für zunehmenden Unmut.

Auch ansonsten darben Banker in Deutschland nicht: Etwa 200 von ihnen aus deutschen Kreditinstituten mit Staatshilfe kommen nach Informationen der «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung» wieder auf ein Jahressalär von mehr als 500 000 Euro.

«Wenn eine Bank von den Steuerzahlern gerettet wird, muss man in solchen Fragen höchste Sensibilität zeigen», sagte der finanzpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Leo Dautzenberg (CDU), am Sonntag der Nachrichtenagentur dpa. In Unternehmen übten Mitarbeiter in Krisen Gehaltsverzicht, um ihre Firmen zu retten. «Bei der HRE und anderen vom Staat geretteten Banken bekommt man mehr Geld. Das ist niemandem zu vermitteln.»

Dautzenberg kritisierte, dass all diese Vorgänge vom zuständigen Lenkungsausschuss, dem Soffin, oder der Hypo Real Estate (HRE) selbst zumindest an die Mitglieder des Finanzmarktgremiums des Bundestages herangetragen werden müssen. Stattdessen zeigten die für die Regierung handelnden Personen in diesen Gremien sehr viel Verständnis und Einfühlungsvermögen für die Banker: «Das ist nicht nachvollziehbar und überhaupt nicht erklärbar.»

Über den Abtritt der beiden HRE-Topmanager wird bereits seit dem fluchtartigen Weggang des Vorstandschefs Axel Wieandt spekuliert. Wieandt hatte die Bank im März 2010 verlassen. Ihm steht eine jährliche Pension von 240 000 Euro zu. Diese Regelung war von Politikern verschiedener Parteien bereits scharf kritisiert worden.

Vor einer Woche erst hatten satte Bonuszahlungen an HRE- Mitarbeiter für Empörung gesorgt. Die marode Immobilienbank hatte ihren Mitarbeitern trotz eines Milliardenverlusts im vergangenen Jahr 25 Millionen Euro an Boni ausgezahlt.