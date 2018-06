Berlin (dpa) - Der jungen Veronika (Sarah Michelle Gellar, «Buffy») fehlt es weder an Schönheit noch an Geld. Aber sie ist unglücklich und kann ihrem Leben nichts mehr Positives abgewinnen. Sie begeht einen Selbstmordversuch, doch der missglückt und Veronika wacht in der Psychiatrie auf.

Dort eröffnet man ihr, dass ihre Tat bleibende Schäden hinterlassen und sie nicht mehr lange zu leben hat. Veronika erlebt die letzten Tage ihres Lebens mit großer Intensität - und verliebt sie sich auch noch in einen Mitpatienten. Das Drama von Regisseurin Emily Young ist eine Adaption des gleichnamigen Millionensellers von Paulo Coelho.

(Veronika beschließt zu sterben, USA 2009, 103 Min., FSK ab 12, von Emily Young, mit Sarah Michelle Gellar, Jonathan Tucker, David Thewlis)

