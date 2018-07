Berlin(dpa) - Nach dem schweren Busunfall bei Berlin soll eine brandenburgische Arbeitsgruppe die weiteren Maßnahmen koordinieren. Sie werde eine Übersicht über die polnischen Patienten erstellen und deren Entlassungsmöglichkeiten prüfen. Das sagte Ministerpräsident Matthias Platzeck der Nachrichtenagentur dpa. Zuvor waren Platzeck und Kanzlerin Angela Merkel mit Polens Premierminister Donald Tusk in der polnischen Botschaft in Berlin zusammengekommen. Der polnische Reisebus war am Schönefelder Kreuz gegen einen Brückenpfeiler gerast. 13 Menschen starben, mindestens 38 wurden verletzt.

