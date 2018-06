Rangsdorf (dpa) - Nach dem schweren Busunglück bei Berlin hat sich die Zahl der Toten auf 13 erhöht. Ein Mann erlag im Laufe des Nachmittags seinen schweren Verletzungen, sagte ein Sprecher der Polizei in Königs Wusterhausen. 38 Menschen wurden verletzt, viele von ihnen schwer. Polens Premierminister Donald Tusk und Brandenburgs Ministerpräsident Matthias Platzeck besuchten am Abend Verletzte des schweren Busunglücks in einer Berliner Klinik.

