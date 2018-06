Inhalt Seite 1 — Dax schließt mit moderatem Minus Seite 2 Auf einer Seite lesen

Frankfurt/Main (dpa) - Belastet von der schwächeren US-Börse hat der deutsche Aktienmarkt am Montag mit moderaten Verlusten geschlossen. Der Dax ging bei 6278,89 Punkten um 0,31 Prozent tiefer aus dem Handel.

Der MDax gab 0,15 Prozent auf 8794,92 Punkte nach. Der TecDax gewann hingegen 0,22 Prozent auf 779,32 Punkte. Laut Marktstratege David Buik von BGC Partners reichten die Unternehmensmeldungen nicht aus, um dem Markt eine klare Richtung zu geben. Es sei ein zäher Montag mit «Alibiumsätzen» gewesen.

Als Belastungsfaktor für den Markt erwies sich am späten Nachmittag Siemens mit Kommentaren zum vierten Quartal. Der Elektrokonzern profitiert laut Finanzvorstand Joe Kaeser zwar von der sich erholenden Weltwirtschaft und erwartet für das jüngst ablaufende vierte Geschäftsquartal weiter wachsende Auftragseingänge und zunehmenden Umsatz. Händler sahen allgemein aber wenig Überraschungspotenzial in den Zahlen. Die Aktie büßte am Dax-Ende 1,82 Prozent auf 77,84 Euro ein.

Die Merck-Titel litten mit minus 1,43 Prozent auf 62,10 Euro weiter unter dem Rückschlag im Zulassungsprozess des Multiple-Sklerose-Mittels Cladribin. Das Gegenstück dazu bildete die Adidas-Aktie, die sich als einer der Dax-Favoriten um 0,89 Prozent auf 46,355 Euro verteuerte.

Börsianer verwiesen auf charttechnische Gründe. Hinzu kam ein positiver Analystenkommentar sowie ein Artikel der «WirtschaftsWoche», in dem das Übernahmerisiko für Adidas als hoch eingeschätzt worden war. Mit plus 0,98 Prozent auf 44,860 Euro lagen auch die Papiere des Düngemittelherstellers K+S in der Gewinnzone. Sie profitierten von Spekulationen über weitere Konsolidierungen in dem Sektor.

Im MDax rutschten die Continental-Titel um 3,13 Prozent auf 54,690 Euro ab. Der Automobilzulieferer will weitere Euro-Anleihen begeben. Geplant sei ein Emissionsvolumen von maximal 1,25 Milliarden Euro, hieß es.

Europaweit gaben die Börsen ebenfalls nach: Der Eurostoxx 50 sank um 0,59 Prozent auf 2776,33 Punkte. In Paris verlor der CAC-40 0,43 Prozent, und der britische «Footsie» gab um 0,45 Prozent nach. An der Wall Street zeigte sich der wichtigste Index Dow Jones zum europäischen Handelsschluss ebenfalls etwas schwächer mit minus 0,28 Prozent. Die Nasdaq-Indizes fielen um 0,35 Prozent.