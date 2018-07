Inhalt Seite 1 — Mailänder Modewoche voll positiver Energie Seite 2 Auf einer Seite lesen

Mailand (dpa) - Wenn die Mode im Frühjahr/Sommer 2011 auf die Gemütslage ihrer Trägerinnen abfärbt, dann stehen alle Zeichen auf Stimmungshoch. Die meisten der Kollektionen, die Mailands Designer sieben Tage lang präsentierten, strotzten vor Optimismus.

Mit einer frohen Botschaft gingen die Schauen der Milano Moda Donna am Dienstag zu Ende. Der Tross von Journalisten und Einkäufern reist weiter zu den Defilees nach Paris.

Den nachhaltigsten Eindruck hinterließen kräftige und explosive Farben. Gucci, Jil Sander, Max Mara und viele andere verfolgten diese Spur. Bei Versace, Prada oder Missoni kamen noch markante Muster hinzu. Ein parallel laufender Trend propagiert dagegen den vollständigen Entzug von Farbe. Das reine Weiß feiern zum Beispiel Dolce & Gabbana und Antonio Marras, und zumindest in Teilen ihrer Kollektionen auch andere Designer.

Für Laura Biagiotti ist Weiß, neben Rot, die Hauptfarbe. So fehlte es auch nicht beim Defilee der Römerin am Montag. Mal interpretiert sie es romantisch mit einem Rüschenmeer im Dekolleté des weit geschnittenen Hosenanzugs aus Leinen, dann wieder mit grafischen Applikationen im Schwarz-Weiß-Kontrast.

Schafft man es in einer Show, nur eine einzige Farbe zu zeigen, ohne dass sie monoton wirkt? Giorgio Armani bewies am Montag: Ja. Das Wüstenvolk der Tuareg war ihm Ausgangsbasis seiner neuen Kollektion. So blau gekleidet wie diese Männer, sind die Armani-Frauen im Frühjahr/Sommer 2011. Auf dem Kopf ein kleiner Turban, am Körper schmale Hosen mit Bundfalten, hier und da eine darüber getragene Tunika, dazu kurze Jacken oder Westen. Unterschiedliche Materialien führen zu verschiedenen Abstufungen der Farbe. Für den Abend setzen Pailletten funkelnde Akzente auf den langen Kleidern.

Neben ethnischen Einflüssen wie bei Armani brachten die Mailänder Schauen auch Inspirationen aus dem Sport und aus den 70er Jahren. Damit feiern weite, oft wallende Formen ein Comeback.

Für Roberto Cavalli bedeutet dieser Trend eine Rückkehr zu seinen Ursprüngen. Denn vor 40 Jahren präsentierte er seine erste Kollektion. In seiner aktuellen zeigt sich der Designer aus Florenz in allem extrem: dem Einsatz der Fransen, der Enge der Hosen, den freigelegten Körperpartien. Sexy war nun gar kein Leitmotiv der Mailänder Modewoche, Cavalli holte die erotisch aufgeladene Mode am Montag zurück auf den Laufsteg. Nur bei den Farben hielt er sich zurück, die wirkten eher verwaschen und unterkühlt.