New York (dpa) - In New York hat der erste Prozess vor einem zivilen US-Gericht gegen einen Ex-Guantánamo-Häftling begonnen. Es handelt sich um das Verfahren gegen einen aus Tansania stammenden mutmaßlichen Terroristen. Ihm wird Beteiligung an den Anschlägen auf die US-Botschaften in Kenia und Tansania im Jahr 1998 vorgeworfen, bei denen 224 Menschen ums Leben kamen. Der Prozess gilt auch als Test für den Plan von Präsident Barack Obama, Guantánamo-Häftlinge in Gefängnisse auf US-Boden zu bringen und dort anzuklagen. Seine Pläne stoßen aber auf erheblichen Widerstand.

