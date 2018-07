New York (dpa) - Gute Nachricht für Flugpassagiere: In zwei Jahren sollen sie wieder Cremes, Gels und Wasserflaschen mit an Bord nehmen dürfen. Das kündigte die Internationale Zivilluftfahrtorganisation in Montreal an. Ein entsprechendes Abkommen soll laut kanadischen Medien heute unterzeichnet werden. Zur Verbesserung der Sicherheit sollen neue Anlagen installiert werden, die Sprengstoffe in Wasserflaschen, Make-up oder Zahnpasta entdecken sollen. Die meisten Flughäfen sollen über das neue Equipment bis 2012 verfügen, hieß es.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.