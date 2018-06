Berlin (dpa) - Die 50. Funkausstellung IFA hat am Freitagmorgen ihre Tore für das Publikum geöffnet. Hunderte Besucher strömten von 10.00 Uhr an bei strahlendem Sonnenschein in die Messehallen am Funkturm und begutachteten Neuheiten vom 3D-Fernseher bis zur intelligenten Waschmaschine.

Bis zum Mittwoch zeigen auf der weltgrößten Elektronikmesse mehr als 1400 Aussteller ihre Produkte. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte am Donnerstagabend den offiziellen Startschuss gegeben. Sie warnte angesichts der immer rasanteren technischen Entwicklung, dass bei den Inhalten die Tiefgründigkeit verloren gehen könnte.

IFA