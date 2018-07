Inhalt Seite 1 — Das E-Book wird endlich spannend Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - Seit zehn Jahren gibt es spezielle Lesegeräte für digitale Bücher. Aber bisher haben sie kaum Käufer gefunden. Bücherfreunde wollen ihre Werke auch anfassen, die Seiten beim Umblättern spüren und sich am Geruch von bedrucktem Papier erfreuen.

Inzwischen aber sind die E-Book-Reader technisch so ausgereift, dass Marktforscher in den kommenden Jahren den Durchbruch für das digitale Lesen erwarten. Die am Freitag gestartete IFA in Berlin trägt dem Trend mit einer eigenen «eLibrary» Rechnung.

Dort stellte der Geschäftsführer der Buchhandelsplattform libri.de, Per Dalheimer, am Freitag einen E-Book-Reader von Acer vor, der sich auch über Mobilfunk mit dem Online-Shop für Bücher verbinden lässt. Wenn es mehr Geräte gebe, wachse die Bereitschaft der Verlage, digitale Ausgaben ihrer Titel bereitzustellen, erklärt der Manager. «Ab 2012 wird es auch in Deutschland ein exponentielles Wachstum geben», erwartet Dalheimer.

Die Beratungsgesellschaft PriceWaterhouseCoopers rechnet damit, dass in Deutschland bis 2015 rund 2,5 Millionen E-Book-Reader verkauft werden - bisher sind es gerade mal 50 000 bis 80 000. In den USA ist das digitale Lesen in der Gesellschaft schon jetzt angekommen. Dort wurden bislang etwa zehn Millionen Lesegeräte verkauft - zumeist ein Kindle des Online-Händlers Amazon.

Die enge Verbindung von E-Book-Angebot mit Lesegerät macht die Nutzung besonders einfach. Allerdings wird dieses Modell von Verlagen kritisiert, die eine einseitige Abhängigkeit von einer dominierenden E-Book-Plattform vermeiden möchten.

Noch mehr aber fürchten die Verlage die Entwertung ihrer Werke durch das massenhafte illegale Kopieren von digitalen Büchern. Dies soll durch eine Verschlüsselung der Dateien verhindert werden, was aber viele E-Book-Leser nervt. Das «Digital Rights Management» (DRM) führt dazu, dass es bei gekauften E-Books größere Einschränkungen gibt als beim Umgang mit gedruckten Büchern.

«Ich würde es als Händler begrüßen, wenn ich DRM-freie Bücher anbieten könnte», sagt Dalheimer. Derzeit gebe es aber noch keine Chance dafür. Längerfristig erwarten Branchen-Insider wie Bernd Sommerfeld von der Buchhandlung Lehmanns, dass es ähnlich wie im Online-Musikgeschäft wieder eine Abkehr vom restriktiven DRM geben wird. Als Alternative bietet sich ein digitales Wasserzeichen an, das wie das einstige «Ex libris» lediglich den Besitzer eines E-Books anzeigt, ohne das Kopieren einzuschränken.