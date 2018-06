Proficlubs lehnen Regionalliga-Reform einstimmig ab

Frankfurt/Main (dpa) - Die 36 Profivereine der 1. und 2. Fußball- Bundesliga haben die von den Amateuren beantragte Regionalliga-Reform auf einer außerordentlichen Managertagung am Freitag einstimmig abgelehnt. Man sei zu dem Ergebnis gekommen, den Status quo beibehalten zu wollen, sagte DFL-Vorstandsmitglied Heribert Bruchhagen nach dem Treffen in Frankfurt am Main. Die Deutsche Fußball Liga werde die auf dem DFB-Bundestag am 21./22. Oktober in Essen zur Abstimmung stehenden Alternativvorschläge ablehnen.

Düsseldorf (dpa) - Berti Vogts räumt seinem Team aus Aserbaidschan im ersten Duell mit Deutschland in der EM-Qualifikation am Dienstag in Köln keine Siegchance ein. Das Spiel sei eine kostenlose Fortbildung, für die man normalerweise viel Geld zahlen müsse, sagte der Nationaltrainer von Aserbaidschan dem «Bonner «Generalanzeiger (Samstag). Der ehemalige Bundestrainer hofft, dass sich die Niederlage im Rahmen hält. Mit einem 0:3 oder 0:4 wäre er zufrieden, erklärte Vogts. Die deutsche Mannschaft startet am Abend in Belgien in die Qualifikation für die EM 2012.

München (dpa) - Der Streit zwischen dem FC Bayern München und dem niederländischen Fußball-Verband im Fall Arjen Robben geht womöglich dem Ende entgegen. Laut Informationen der «Bild»-Zeitung (Freitag) soll es am 11. September in München Gespräche über eine Lohnfortzahlung für den verletzten Bayern-Star geben. Die Münchner wollen den Verband zur Kasse bitten, weil Robben ihrer Ansicht nach trotz einer Verletzung bei der Weltmeisterschaft gespielt hatte. Der Nationalspieler fällt wegen eines Muskelrisses im linken Oberschenkel wahrscheinlich für die Hinrunde aus. Die Holländer sollen nun Robbens Gehalt für die Zeit der Verletzung übernehmen.

