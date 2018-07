Groitzsch (dpa) - Die Polizei hat nach dem Doppelmord in Groitzsch bei Leipzig einen Tatverdächtigen in Bayern festgenommen. Der 40- Jährige habe sich selbst gestellt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Leipzig mit. Der Mann sei «dringend tatverdächtig», am vergangenen Samstag in Groitzsch zwei junge Männer erschossen zu haben. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Der Festgenommene soll nach Medienberichten Sportschütze sein. Er sei der Besitzer des Grundstücks, auf dem der Doppelmord geschah.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.