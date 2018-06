Jerusalem (dpa) - Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sucht für ein mögliches Friedensabkommen mit den Palästinensern eine breite Basis in der Bevölkerung. Der Regierungschef schließe eine Volksabstimmung dazu nicht aus, berichtete der israelische Rundfunk. Netanjahu und Palästinenserpräsident Mahmud Abbas hatten gestern in Washington vereinbart, die Verhandlungen über eine Friedenslösung am 14. September fortzusetzen. Es waren die ersten direkten Verhandlungen zwischen Israelis und Palästinensern seit zwei Jahren.

