Peking (dpa) - Tausende von Lastwagen haben in China erneut einen riesigen Stau von mehr als 100 Kilometern gebildet. Die Autobahn sei erneut verstopft, sagte eine Sprecherin der Autobahnbehörde in Jining in der Inneren Mongolei der dpa. Vor einer Woche hatte sich ein ähnlicher, zehntägiger «Mega-Stau» auf der Autobahn nordwestlich von Peking aufgelöst. Nun geht auf der Strecke seit ein paar Tagen wieder nichts mehr.

