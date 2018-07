Berlin (dpa) - Bundesumweltminister Norbert Röttgen hat sich bei Außenminister Guido Westerwelle für kritische Äußerungen über ihn entschuldigt. Es sei gestern Abend ein Gespräch zustande gekommen, in dem Röttgen sein Bedauern ausgedrückt habe, sagte eine Sprecherin des Bundesumweltministeriums der dpa in Berlin. Nach Angaben des Magazins «Stern» soll Röttgen am Rande einer CDU-Veranstaltung in Nordrhein- Westfalen gesagt haben, die FDP liege nicht zufällig bei vier Prozent. Er halte Westerwelle für irreparabel beschädigt.

