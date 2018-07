Lissabon (dpa) - Im portugiesischen Kinderschänder-Prozess hat ein Gericht alle Angeklagten für schuldig befunden. Sieben Menschen, unter ihnen mehrere Prominente, waren in der «Casa-Pia»-Affäre massiver Kindesmissbrauch sowie Vergewaltigung zur Last gelegt worden. Zu welchen Strafen die Beschuldigten verurteilt werden, soll erst am Ende der Urteilslesung am späten Nachmittag bekanntwerden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.