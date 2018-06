Berlin (dpa) - Jeder zweite Bundesbürger stimmt der Aussage von Thilo Sarrazin zu, dass es zu viele Ausländer in Deutschland gebe. Nur 16 Prozent meinten, die muslimische Kultur passe hierher. Das sagte der Sozialforscher Andreas Zick der «Frankfurter Rundschau». Der Wissenschaftler bezieht sich auf eine Bielefelder Langzeitstudie. Zick sieht hinter der «massiven Zustimmung» zu Sarrazins Aussagen in Internet-Chatrooms einen Tabubruch. In den Online-Kommentaren über Bildungsschwache und sozial Benachteiligte komme «Hass zum Ausdruck».

