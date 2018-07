Aachen (dpa) - Für 30 gewaltbereite Fans ist die Reise zum EM- Qualifikationsspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nach Belgien an der Grenze zu Ende. Die Bundespolizei hat ihnen die Ausreise untersagt. Insgesamt kontrollierten die Beamten an den Grenzübergängen zu den Niederlanden und Belgien und an den Bahnhöfen rund 1000 Fans, teilte ein Sprecher mit. Dabei stellte die Polizei Baseballschläger, Knallkörper und pyrotechnisches Material wie bengalische Fackeln sicher. Die Kontrollen sollen andauern.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.