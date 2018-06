Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt hat seinen positiven Trend der vergangenen Tage fortgesetzt. Der Dax ging mit einem Plus von 0,83 Prozent auf 6134,62 Punkte aus dem Handel. Der Leitindex ließ damit die am Mittwoch erstmal seit mehreren Tagen wieder übersprungene Marke von 6000 Punkten weit hinter sich. Der Referenzkurs des Euro zog weiter an. Die Europäische Zentralbank setzte ihn auf 1,2834 Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,7792 Euro.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.