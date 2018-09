Merkel will Durchbruch bei AKW-Laufzeiten

Berlin (dpa) - Das morgige Spitzentreffen im Kanzleramt soll die Diskussion über längere AKW-Laufzeiten endgültig beenden. Das ist der Wunsch von Kanzlerin Angela Merkel. Schwarz-Gelb will bei einer Entscheidung vermeiden, dass der Bundesrat zustimmen muss. In der Länderkammer haben Union und FDP keine Mehrheit. Nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa zeichnete sich eine Paketlösung ab, bei der längere Laufzeiten für jüngere Atomkraftwerke mit der vorgezogenen Schließung älterer Meiler kombiniert werden.

Gabriel: Kein kurzer Prozess gegen Sarrazin

Berlin (dpa) - Die SPD wird ihr Mitglied Thilo Sarrazin nicht im Schnellverfahren ausschließen. Es gebe keinen kurzen Prozess, sagte SPD-Chef Sigmar Gabriel in Berlin. Sarrazin werde auch von der Partei angehört werden. Sarrazin soll auch als Vorstandsmitglied der Bundesbank entlassen werden. Ein entsprechender Antrag liegt bei Bundespräsident Christian Wulff. Sarrazin sorgt mit provokanten Thesen zu Integration und genetischer Veranlagung für Schlagzeilen.

Rechtsextremisten demonstrieren in Dortmund

Dortmund (dpa) - In Dortmund haben tausende Menschen friedlich gegen einen Aufmarsch von einigen hundert Rechtsextremisten protestiert. Am Rande lieferten sich allerdings Demonstranten aus der linken Szene Scharmützel mit der Polizei. Diese nahm 111 Menschen wegen Vermummung und Widerstandes gegen Beamte vorläufig fest. Das Bundesverfassungsgericht hatte die Demonstration der Rechten per Eil- Entscheidung genehmigt. Sie durften jedoch nicht durch die Stadt ziehen, sondern mussten auf einem Parkplatz bleiben. Einige Rechtsextremisten hielten sich nicht daran.

Gesundheitsreform nur in Teilen?