Knieverletzung: Ohne Jansen gegen Aserbaidschan

Brüssel (dpa) - Die Verletzung von Marcell Jansen ist doch schwerwiegender als zunächst angenommen. Der 24-jährige Hamburger fällt wegen einer Knieverletzung für das zweite EM- Qualifikationsspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am Dienstag in Köln gegen Aserbaidschan aus. Jansen hatte sich die Verletzung am Freitagabend beim 1:0-Sieg in Belgien zugezogen. In Brüssel musste er zur Pause ausgewechselt werden. Eine genaue Diagnose gibt es laut DFB noch nicht, zunächst war eine Sehnenreizung in der Kniekehle diagnostiziert worden.

WM-Bronze für Olympiasiegerin Schöneborn

Chengdu (dpa) - Olympiasiegerin Lena Schöneborn aus Berlin hat bei der Weltmeisterschaft im Modernen Fünfkampf den dritten Platz belegt. Zwei Jahre nach ihrem umjubelten Erfolg in Peking sammelte sie bei ihrer Rückkehr nach China 5216 Punkte. Das reichte am Samstag in Chengdu für WM-Bronze. Europameisterin Amelie Caze (Frankreich) sicherte sich mit 5344 Punkten überlegen zum dritten Mal den WM-Titel vor der Litauerin Donata Rimsaite (5272). Auch in der Teamwertung erkämpfte das deutsche Trio mit Schöneborn, Annika Schleu (Berlin/13.) und Eva Trautmann (Darmstadt/24.) WM-Bronze mit 14 832 Zählern. Frankreich (15 108) siegte vor Großbritannien (14 876).

207 Festnahmen bei DFB-Gastspiel in Brüssel

Brüssel (dpa) - Die Zahl der festgenommenen Randalierer am Rande des EM-Qualifikationsspiels zwischen Belgien und Deutschland (0:1) ist auf 207 nach unten korrigiert worden. Nach Feststellung der Personalien seien die gewaltbereiten Fans inzwischen wieder auf freiem Fuß, teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Samstag mit. 500 bis 700 sogenannte gewaltbereite Fußball-Anhänger waren nach Belgien gereist, die Polizei hatte sie schon vor dem Stadion abgefangen. In der Nacht nach dem Spiel habe es laut DFB keine Ausschreitungen mehr gegeben.

Aus für Kohlschreiber nach Fünf-Satz-Niederlage