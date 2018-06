Lodz (dpa) - Werder Bremens Außenverteidiger Sebastian Boenisch hat beim 1:1 im Testspiel der EM-Gastgeber sein Länderspiel-Debüt für die polnische Fußball-Nationalmannschaft gefeiert.

Der ehemalige deutsche Junioren-Auswahlakteur konnte den späten Ausgleich durch Eugen Seleznow zum 1:1-Endstand gegen die Ukraine in der 90. Minute nicht verhindern. Polen war in Lodz durch einen Treffer von Ireneusz Jelen (41.) in Führung gegangen. Boenisch hatte sich kürzlich für eine Karriere im Team seines Geburtslandes Polen entschieden. 2009 war der 23-Jährige noch im DFB- Trikot U-21-Europameister geworden. Die neuen FIFA-Statuten erlauben diesen einmaligen Wechsel. Polen und die Ukraine sind Gastgeber der Fußball-EM 2012.