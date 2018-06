Hamm (dpa) - Auf einer Polizeiwache in Hamm in Nordrhein-Westfalen hat ein Mann mit einer Gaspistole auf einen Polizisten geschossen. Der Mann wurde mehrfach im Gesicht getroffen. Der Täter entriss dem Polizisten außerdem die Dienstwaffe und bedrohte ihn damit. Ein anderer Polizist konnte den Mann schließlich am Telefon dazu überreden aufzugeben. Der 41-Jährige wurde festgenommen. Was ihn zu der Tat trieb, ist noch unklar.

