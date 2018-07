Berlin (dpa) - Berlin will sich stärker als Industriestandort in Stellung bringen. Dafür starten der Senat und mehrere Hauptstadt-Unternehmen eine neue Werbekampagne. Der Regierende Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD) will die Aktion an diesem Montag vorstellen.

Die Kampagne geht aus dem im Frühjahr eingerichteten «Steuerungskreis Industriepolitik» hervor, zu dem auch Wirtschaft und Gewerkschaften gehören. Berlin war einst eine Hochburg der Industrie, erlitt aber angesichts der Teilung nach dem Krieg einen massiven Aderlass. Nach der Vereinigung konnten sich viele Betriebe im Osten nicht behaupten, im Westteil schlug der Wegfall von Fördermitteln ins Kontor.

