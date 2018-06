New York (dpa) - Rafael Nadal gibt sich bei den US Open weiterhin keine Blöße. Der Branchenprimus vom Ballermann gewann auch sein drittes Match beim mit 22,6 Millionen Dollar dotierten Hartplatz-Highlight von New York glatt in drei Sätzen.

Gegen den Franzosen Gilles Simon, der eine Runde zuvor mit Philipp Kohlschreiber den letzten Deutschen besiegt hatte, setzte sich der spanische Weltranglisten-Führende und Topgesetzte Spanier nach 1:59 Stunden mit 6:4, 6:4, 6:2 durch. Die nächste Hürde auf Nadals erstem US Open-Triumph ist im Achtelfinale sein Landsmann Feliciano Lopez.

In bestechender Form präsentiert sich auch Titelverteidigerin Kim Clijsters. Die Belgierin schaffte mit einem mühelosen Zweitsatz-Sieg ebenso den Sprung ins Viertefinale wie French Open-Siegerin Francesca Schiavone und US-Lokalmatadorin Venus Williams. Clijsters gewann ihr Achtelfinale gegen die ehemalige Weltranglisten-Erste Ana Ivanovic aus Serbien 6:2, 6:1. «Ich habe mich bislang in jedem Match hier verbessert. Zu Beginn war das Spiel ausgeglichen, aber ich wusste, wenn ich sie nicht groß ins Match kommen lasse und meine Chancen nutze, bringe ich sie aus dem Konzept. Und so war's auch», sagte Clijsters. Die einseitige Partie dauerte nur 59 Minuten, für die Belgierin war es schon der 18. Sieg nacheinander in Flushing Meadows.

Die 27-jährige Clijsters ist in diesem Jahr in Flushing Meadows immer noch ohne Satzverlust und führt dies vor allem auf ihre mittlerweile lockere Einstellung zum Job zurück. «Ich spiele Tennis, weil es mir Spaß macht, nicht weil ich es muss oder bei einem Turnier irgendwelche Punkte aus dem Vorjahr zu verteidigen habe. Wenn ich in sechs Monaten sage, okay, das war's, dann wäre das kein Problem für mich», betonte sie.

Im Viertelfinale trifft Clijsters entweder auf French Open- Finalistin Samantha Stosur aus Australien oder die russische Olympiasiegerin Jelena Dementjewa, die 2004 im Endspiel der US Open stand. Für die gedemütigte Ana Ivanovic ist «Ko-Kim» bereits jetzt die Topfavoritin. «Sie hat sehr gute Chancen, hier wieder zu gewinnen, spielt wirklich gut. Und wenn's in engen Situationen drauf ankommt, kann sie sich immer steigern. Das zeichnet halt einen Champion aus», meinte die French Open-Gewinnerin von 2008.

Eine ihrer Nachfolgerinnen hatte im Achtelfinale ebenfalls leichtes Spiel. Francesca Schiavone, der diesjährige Champion von Roland Garros, kam in nur 68 Minuten mit einem 6:3, 6:0- Erfolg gegen die Russin Anastasia Pawljutschenkowa weiter. Die Viertelfinal- Gegnerin der Italienerin ist US-Lokalmatadorin Venus Williams. Die US Open-Gewinnerin von 2000 und 2001 setzte sich mit 7:6 (7:3), 6:3 gegen Shahar Peer aus Israel durch.

Andrea Petkovic aus Darmstadt tritt am 6. September zu ihrem Achtelfinal-Match an. Die einzige noch im Feld verbliebene deutsche Teilnehmerin spielt in der größten Partie ihrer bisherigen Karriere in der sogenannten Night Session im riesigen Arthur Ashe-Stadium gegen Wimbledon-Finalistin Wera Swonarewa. Die Russin hatte in der zweiten Runde Sabine Lisicki aus Berlin in zwei Sätzen besiegt.