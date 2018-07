Moskau (dpa) - Mindestens fünf Soldaten sind bei einem Anschlag auf ein Militärcamp in der russischen Konfliktregion Nordkaukasus ums Leben gekommen. Das berichtet die russische Nachrichtenagentur Itar- Tass unter Berufung auf örtliche Behörden. Demnach wurden 26 Soldaten in dem Lager in der Teilrepublik Dagestan verletzt. Der Attentäter sei gegen 1.00 Uhr mit einem mit Sprengstoff vollgestopften Auto in das Tor der Militärbasis gerast.

