Duisburg (dpa) - Sechs Wochen nach der Loveparade-Katastrophe soll in Duisburg wieder Normalität einkehren. Der Tunnel, in dem das Unglück geschah, wird heute wieder für den Verkehr freigegeben. Seit gestern erinnert eine Gedenktafel an die Opfer der Massenpanik. Am 24. Juli waren 21 Menschen gestorben, mehr als 500 wurden verletzt. Wer für das Unglück verantwortlich gemacht werden kann, muss noch geklärt werden.

