Duisburg (dpa) - Im Loveparade-Tunnel in Duisburg werden die letzten sichtbaren Spuren der Trauer nach der Katastrophe beseitigt. Die Stadtreinigung begann am Morgen, Trauersträuße, Überreste von Kerzen sowie Zettel und Plakate zu entfernen. Der Tunnel soll nach sechswöchiger Trauerzeit im Laufe des Tages wieder für den Verkehr freigegeben werden. Am 24. Juli starben dort bei einer Massenpanik 21 Menschen. Die Schuldfrage ist immer noch ungeklärt.

