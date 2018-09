London (dpa) - Historisches Friedensangebot: Die baskische Untergrundorganisation ETA hat angekündigt, künftig auf bewaffnete Terroraktionen zu verzichten. Stattdessen solle «ein demokratischer Prozess» in Gang gesetzt werden. Das haben die Separatisten in einem Video mitgeteilt, das sie der BBC zur Verfügung gestellt haben. Die spanische Regierung hatte stets erklärt, sie werde mit der ETA nur verhandeln, wenn diese auf Gewalt verzichte. Durch Terrorakte der ETA sind in vier Jahrzehnten mehr als 800 Menschen ums Leben gekommen.

