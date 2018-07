Santiago de Chile (dpa) - An der Unglücksmine in Chile soll im Laufe des Tages eine zweite Bohrung beginnen. Seit dem 5. August sind 33 Männer unter Tage eingeschlossen. Sie werden mittlerweile über einen Schacht versorgt. Es wird allerdings voraussichtlich noch Wochen dauern, bis sie gerettet werden können. Den Rettungskräften ist es an einer Stelle schon gelungen, 50 Meter in die Tiefe zu bohren, um die Kumpel an die Luft zu holen. Sie sitzen allerdings in 700 Metern Tiefe fest.

