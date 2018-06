DFB-Training ohne Schweinsteiger - Keine Gefahr

Köln (dpa) - Bastian Schweinsteiger musste bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am Sonntag mit dem Training aussetzten. Der 26 Jahre alte Nationalspieler von Bayern München laboriert an einer schmerzhaften Oberschenkelprellung, die er sich beim 1:0-Sieg in der EM-Qualifikation in Belgien zugezogen hatte. Die medizinische Abteilung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sieht jedoch keine Gefahr für einen Einsatz Schweinsteigers am Dienstag in Köln gegen Aserbaidschan. Marcell Jansen fällt mit einer Knieverletzung aus.

Europa gewinnt Continental Cup - Nur Harting siegt

Split (dpa) - Europas Leichtathletik-Team hat die Premiere des Continental Cups gewonnen. Die Mannschaft, in der auch sieben deutsche Starter standen, feierte am Sonntagabend im kroatischen Split mit 429 Punkten einen hart erkämpften Sieg. Auf Platz zwei landete Amerika (419,5) vor Afrika (292) und Asien/Pazifik (286,5). Erster und einziger deutscher Einzelsieger beim Weltcup- Nachfolger wurde am Sonntag Diskuswurf-Weltmeister Robert Harting (Berlin). Die Deutschen trugen mit 42 Punkten zum Sieg der Europäer bei.

Rhein-Neckar Löwen erreichen Champions League

Karlsruhe (dpa) - Die Rhein-Neckar Löwen haben zum dritten Mal die Handball Champions League erreicht. Der badische Bundesligist sicherte sich am Sonntag mit einem 33:26 (15:9)-Sieg gegen Ademar Leon beim Qualifikationsturnier in der Karlsruher Europahalle die Wildcard für die Hauptrunde. Bereits an den beiden Tagen zuvor hatte die Mannschaft von Trainer Ola Lindgren mit Erfolgen über RK Gorenje Velenje und Bjerringbro-Silkeborg die Grundlage für den Turniersieg in der Gruppe W gelegt. Die Löwen treffen nun zwischen dem 22. und 26 September in der Gruppe A zu Hause auf den FC Barcelona.

DEL: Adler wieder mit Mühe - Ingolstadt erfolgreich