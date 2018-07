Mainz (dpa) - Der Ex-Außenminister und Grünenpolitiker Joschka Fischer berät nach den Großkonzernen Siemens, BMW und RWE nun auch den Handelsriesen Rewe. Der 62-Jährige unterstütze das Streben des Kölner Unternehmens nach mehr Umwelt- und Sozialverträglichkeit.

Dies teilten der Konzern und Fischer am Montag in Mainz gemeinsam mit. Die Rewe-Gruppe wolle mit Fischers Hilfe etwa ausloten, wie die Palette an Ökoprodukten erfolgreich vergrößert oder in den Filialen mehr Energie gespart werden könne. Fischer soll dabei sein Wissen über erfolgreiche Trends aus anderen Branchen einbringen. Fischer wehrte sich gegen den Vorwurf, nur als Aushängeschild zu dienen. Rewe wolle sich mehr als nur einen «grünen Anstrich» geben.

«Es handelt sich hier um eine strategische Orientierung, die letztendlich auf ökologische Glaubwürdigkeit gründen muss, und eben nicht um eine Werbeaktion», sagte der einstige Vizekanzler der rot- grünen Bundesregierung. Mit seinem Freund und Geschäftspartner Dietmar Huber, dem ehemaligen Fraktionssprecher der Grünen im Bundestag, gründete Fischer im Vorjahr die Firma «Joschka Fischer & Company».

Fischers Beraterfirma