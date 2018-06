Zahl der Privatpleiten massiv gestiegen

Hamburg (dpa) - Die Zahl der Privatinsolvenzen in Deutschland ist im ersten Halbjahr deutlich gestiegen. Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum kletterte sie um knapp 13 Prozent auf 69 417, wie die Hamburger Wirtschaftsauskunftei Bürgel am Montag mitteilte. Von dem Anstieg waren vor allem die 18- bis 25-Jährigen betroffen, die allerdings in der Gesamtheit der Schuldner nur eine Minderheit sind. In dieser Altersgruppe wuchs die Zahl der Pleiten um fast 48 Prozent auf 4379. Schuld an Zahlungsunfähigkeit sei häufig ein Leben auf Pump mit Ratenzahlungen und Kreditkartenkäufen. Für das Gesamtjahr rechnen die Experten unverändert mit einem Negativrekord. Sie erwarten insgesamt 140 000 Privatinsolvenzen. 2007 waren es als 137 000.

Stahl-Tarifverhandlungen haben begonnen

Gelsenkirchen (dpa) - Die Tarifverhandlungen für die rund 85 000 Beschäftigten der Eisen- und Stahlindustrie in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Bremen haben am Montag begonnen. Bereits vor Beginn der ersten Runde in Gelsenkirchen hatte die IG Metall Einkommenserhöhungen von sechs Prozent sowie eine Besserstellung der Leiharbeiter gefordert. Die Arbeitgeber hatten angekündigt, in der ersten Verhandlungsrunde kein Angebot vorlegen zu wollen. Es sollen lediglich Positionen ausgetauscht werden. Die Sechs-Prozent-Forderung der IG Metall hat der Arbeitgeberverband Stahl jedoch bereits zurückgewiesen.

Haribo ordnet Führung neu - Patriarch Hans Riegel bleibt am Steuer

Bonn (dpa) - Der Süßwarenproduzent Haribo hat Führung und Unternehmensstruktur neu geordnet. Kernpunkte: Der als «Mr. Haribo» bekannte 87 Jahre alte Firmenpatriarch Hans Riegel bleibt ungeachtet seines hohen Alters weiter aktiv und am Steuer. In die Führungsspitze rücken nun neben ihm zwei Söhne seines vor einem Jahr verstorbenen Bruders Paul Riegel auf. Auch künftig soll der international aufgestellte Gummibärchen-Hersteller ein familiengeführtes Unternehmen bleiben. «Damit hat die Familie die Weichen für die Zukunft gestellt», erklärte Hans Riegel am Montag. Die Neuordnung stand seit dem Tod von Paul Riegel im August 2009 an.

Banken und Sparkassen bauen weiter Filialen ab