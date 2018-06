Inhalt Seite 1 — Analyse: Barbiepuppe statt Gurkentruppe Seite 2 Auf einer Seite lesen

Abensberg/Keferloh (dpa) - Die schwarz-gelbe Bundesregierung ist für immer neue Überraschungen gut: Bundesgesundheitsminister Philipp Rösler (FDP) reißt Witze über die eigene Kanzlerin und die schwarz-gelbe Bundesregierung.

Wenige Monate nach dem Gurkentruppen-Eklat spottet Rösler im niederbayerischen Abensberg vor gut 250 ziemlich verdutzten Zuhörern: «Angela Merkel gibt es jetzt auch als Barbiepuppe. Die kostet 300 Euro. Das heißt, die Puppe kostet nur 20 Euro, aber richtig teuer werden die 40 Hosenanzüge.»

Später ist sein Sprecher Christian Lipicki im fernen Berlin damit beschäftigt, die Wogen zu glätten. «Es handelt sich um Satire.» Das Gillamoos-Volksfest in Abensberg sei für launige Reden bekannt. «Äußerungen, die dort gemacht werden, sind nicht dazu gedacht, bierernst genommen zu werden.»

Rösler äußerte sich in Abensberg auch über die Bundesregierung insgesamt - in Tönen, die man für einen Minister in der Öffentlichkeit nicht unbedingt gewohnt ist. «Das ist keine Koalition, sondern manchmal eine schlagende Verbindung.» Und nicht zuletzt: «Wir haben im Kabinett gelegentlich Zickenterror.» Was Merkel und die Kabinetts-Kolleginnen von seiner Rede hielten, blieb zunächst einmal offen.

Möglicherweise hat der FDP-Mann die Gepflogenheiten der sommerlichen Bierzelt-Rede einfach missverstanden. Die erfordern gezielte Beleidigungen des politischen Gegners, nicht der eigenen Leute. Abgesehen davon handelt es sich auch bei einem Bierzelt- Auftritt in der Regel nicht um reines Kabarett.

Doch Rösler ist zum ersten Mal zu Gast in einem bayerischen Bierzelt. «Ich habe schon immer Witze über meine Chefs gemacht», sagt er anschließend vor Journalisten. Der Beifall für seinen Auftritt jedenfalls ist ausgesprochen dünn.

Zwei Stunden später und gut hundert Kilometer weiter südlich spricht Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg auf dem Keferloher Montag bei München - vor geschätzt zehnmal so viel Zuhörern wie Rösler. Und im Gegensatz zum Gesundheitsminister erntet der CSU-Politiker auch großen Jubel. Auch für Sätze, die anderen Politikern gewöhnlich als Anbiedern ausgelegt werden: «Politik darf nicht das Basteln an der eigenen Karriere sein, sondern muss aus Dienen und Leistung bestehen.»