Lillinghof (dpa) - Nach dem tödlichen Unfall bei einer Flugschau in der Nähe von Nürnberg schwebt ein Opfer noch in Lebensgefahr. Vier weitere Schwerverletzte befinden sich auf dem Weg der Besserung. Gestern war ein Doppeldecker beim Start nach rechts ausgebrochen und in die Zuschauermenge gerast. Eine Frau geriet in den Propeller und kam ums Leben. 38 Menschen wurden verletzt. Die Unfallursache ist noch unklar. Zwei Experten des Luftfahrtbundesamtes sind am Abend am Unglücksort eingetroffen und haben die Ermittlungen aufgenommen.

