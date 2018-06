Berlin (dpa) - In der Zuwanderungsdebatte fordern CDU-Politiker verstärkt die konsequente Anwendung von Sanktionen gegen Integrationsmuffel. Die Strafen müssten angewandt werden, wenn sich Zuwanderer weigerten, an Integrationskursen und Einbürgerungstests teilzunehmen. Das sagte CDU-Generalsekretär Hermann Gröhe der «Leipziger Volkszeitung». Unions-Fraktionsvize Michael Fuchs fordert in der «Rheinischen Post», die Hartz-IV-Zahlungen zu kürzen, wenn die Kinder nicht in die Kita oder die Schule geschickt werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.