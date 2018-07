Frankfurt/Main (dpa) - Die Mord-Serie auf Parkplätzen, die auch Homosexuelle als Treffpunkt nutzen, hat sich fortgesetzt. Das berichtet die «Bild»-Zeitung. Auch auf einem Parkplatz bei Kerpen in NRW sei nun ein Mann per Kopfschuss getötet worden. Dabei habe der Täter die gleiche Pistole benutzt wie bei vorangegangenen Morden. Im Mai war ein 30-Jähriger erschossen auf einem Parkplatz im Landkreis Böblingen gefunden worden, im Juli ein 70-Jähriger auf einem Parkplatz an der Autobahn 5 bei Mörfelden-Walldorf.

