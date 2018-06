Grefrath (dpa) - Die Polizei in Nordrhein-Westfalen sucht mit Hochdruck nach einem vermissten Jungen. Der zehnjährige Mirko wird seit Freitag vermisst: er war von einer Skaterbahn nicht nach Hause gekommen. 300 Einsatzkräfte suchten rund um Grefrath nach dem Kind. Polizeihunde und ein Hubschrauber waren im Einsatz. Die Feuerwehr suchte per Schlauchboot in einem kleinen Flüsschen. Die Polizisten fanden das Fahrrad des Jungen, von Mirko selbst gebe es keine Spur. Die Polizei schließt ein Verbrechen nicht aus.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.