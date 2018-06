Berlin (dpa) - Nächtliche Telefonkonferenz: Unmittelbar vor dem Durchbruch beim Atomgipfel hat sich die Bundesregierung mit den vier Energiekonzernen beraten. Wie die Deutsche Presse-Agentur übereinstimmend aus Regierungs- und Koalitionskreisen erfuhr, telefonierte Kanzlerin Angela Merkel in kleiner Runde gestern kurz vor 23.00 Uhr mit den Konzernchefs von Eon, RWE, EnBW und Vattenfall. Eine rechtliche Notwendigkeit: Die Topmanager hätten in dem Gespräch verbindlich zugesagt, dass die Versorger zusätzlich zur neuen Atomsteuer einen freiwilligen Beitrag in einen Öko-Fonds einzahlen.

