Hannover (dpa) - Schreck auf dem Flug von Frankfurt nach Kopenhagen: Wegen technischer Probleme hat ein Flugzeug der Scandinavian Airlines den Flug in Hannover unterbrechen müssen. Nach Feuerwehrangaben war es zu einer Qualmentwicklung in der Maschine gekommen. Die Passagiere hätten die Maschine verlassen, und Mechaniker überprüften das Flugzeug, teilte die Bundespolizei mit. Über Verletzte ist nichts bekannt. Die Fluggäste wurden in ein Terminal gebracht.

