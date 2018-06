Gelsenkirchen (dpa) - Für die rund 85 000 Beschäftigten der Eisen- und Stahlindustrie in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Bremen haben die Tarifverhandlungen begonnen. Bereits vor Beginn der ersten Runde in Gelsenkirchen hatte die IG Metall Einkommenserhöhungen von sechs Prozent sowie eine Besserstellung der Leiharbeiter gefordert. Die Arbeitgeber hatten angekündigt, in der ersten Verhandlungsrunde kein Angebot vorlegen zu wollen. Die Sechs-Prozent-Forderung wiesen sie jedoch bereits zurück.

